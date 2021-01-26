العراق والسعودية يبحثان اعمال مجلس التنسيق بين البلدين

بحث العراق والسعودية، الثلاثاء، اعمال مجلس التنسيق بين البلدين.



وبحسب قناة "العربية"، فإن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس العراقي برهم صالح بحثا في اتصال هاتفي اعمال مجلس التنسيق بين البلدين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.