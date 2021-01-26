الكاظمي لشركة توتل: الحكومة ماضية بتهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الاستثمارية

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الاخير "إستقبل رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير عمل الشركة في العراق، وتوسعة استثماراتها لاسيما في قطاع الطاقة وخصوصا النفط والغاز".وأكد الكاظمي أن "الحكومة ماضية قدمًا في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الإستثمارية العالمية الكبرى، والفرنسية منها على وجه الخصوص"، مبينا أن "هذا التوجه هو جزء أساس في سياسة العراق بالإنفتاح اقتصاديا تجاه شركائه الدوليين مثل فرنسا".من جانبه اوضح بويانيه "رغبة شركة توتال وتطلّعها الى المزيد من التعاون والشراكة مع العراق، خصوصًا بعد التسهيلات، والتحسّن الذي أحدثته الحكومة الحالية على عموم المناخ الاستثماري في العراق".