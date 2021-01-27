الخارجية: بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات تصل العراق نهاية الشهر الحالي

وذكرت الوزارة في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مارتن هث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبيّ، ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوربي في العراق وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة".وأكّدَ وزير الخارجية بحسب البيان، أن "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي"، مشدّداً على "استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدوليّة".واوضح أن "النقاش جرى حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجيّة حول التواصل مع المنظمات الدوليّة، ومنظمة الأمم المتحدة، و دعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، وان الوزارة قامت بأرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وبصدد ارسال رسالة ثانية".من جانبه اكد مارتن هث "دعم الاتحاد الأوربي للانتخابات العراقيّة بمختلف مفاصلها اذ خصص مبلغ معين كدعم مالي للعملية الانتخابية في العراق"، مبيناً ان "بعثة الرقابة الانتخابية التي سيرسلها الاتحاد الأوربي المكونة من (6) اشخاص ستنطلق من بروكسل بتاريخ 30/1/2021، وستستمر مهمتها في العراق لمدة أسبوعين".