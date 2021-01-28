رئيس الوزراء الأردني يصل بغداد

وصل يوم الخميس رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.





وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية في نبأ عاجل، أن " رئيس الوزراء وصل الى بغداد في زيارة رسمية".



ومن المقرر ان يعقد الخصاونة لقاءات مع الحكومة العراقية.

