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نائب: تخصيصات قطاع الزراعة في الموازنة مأساوية وصادمة

سياسة

2021-01-28 | 04:31
نائب: تخصيصات قطاع الزراعة في الموازنة مأساوية وصادمة
450 مشاهدة

السومرية نيوز/ بغداد
اكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، ان تخصيصات قطاع الزراعة في الموازنة كانت مأساوية وصادمة لنا وهي الأقل بين جميع القطاعات بالموازنة.

وقال البديري في حديث للسومرية نيز، ان "الاموال المخصصة ضمن تخصيصات الموازنة الاستثمارية لقطاع وزارة الزراعة فإنها للأسف الشديد كانت اقل بكثير من ما يحتاجه هذا القطاع المهم حيث كانت تلك التخصيصات هي 43 مليار دينار اما الموارد المائية فكانت 143 مليار دينار فقط من اصل الموازنة الكلي والبالغ 164 تريليون دينار"، مبينا ان "كل الجهود تنصب اليوم لتطوير القطاعات الاخرى غير النفطية بغية دعم واردات الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكن ما رأيناه في ما تم تم تخصيصه لقطاع مهم وحيوي وهو قطاع الزراعة كان مفاجئ وصادم لنا".

واضاف البديري، ان "الجميع يتحدث عن تطوير القطاع الزراعي والقضاء على البطالة ودعم المنتج المحلي، لكن مانراه في تخصيصات هذا القطاع تسير بشكل معاكس لما يتم الحديث به، حيث ان تلك التخصيصات لا تكفي الى شعبة زراعية وليس وزارة تسعى للنهوض بقطاع مهم وأساسي في البلد"، مشددا على اننا "بحاجة الى بناء شعب زراعية ودفع الكوادر الزراعية في دورات تخصصية مع بناء مشاريع زراعية ضخمة خصوصا في مجال البستنة و منها الزراعة النسيجية التي تحتاج بناء مصانع لإنتاجها لمواكبة كل دول العالم التي تقدمت خطوات عديدة في هذا التخصص باستثناء العراق".

واكد اننا "البرلمان صوت قبل أيام على قانون للأطباء البيطريين وهو بمضمونه يعطي المجال الى وزارة الزراعة لإنشاء مركز صحي بيطري في كل قرية عراقية ما يعني الحاجة الى أموال كبيرة لتحقيق هذا الهدف وهي غير موجودة ضمن الموازنة التي نعتقد انها تخصيصات مأساوية وصادمة لنا على اعتبار انها كانت الأقل بين جميع القطاعات التي تضمنتها الموازنة".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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