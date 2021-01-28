الحلبوسي والعبادي يبحثان موازنة 2021 والانتخابات المبكرة

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي تلقته السومرية نيوز نيوز، ان الاخير "التقى رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع والتحديات التي يشهدها البلد، والحلول المطروحة للخروج من هذه الأزمات".واضاف "كما تمت مناقشة الموازنة المالية لعام 2021، والتعديلات المقترحة من مجلس النواب، وأهمية أن تكون الموازنة إصلاحية، وأن لا يتأثر بإجراءاتها أصحاب الدخل المحدود، وأن يتم العمل على أن يكون التحدي والأزمة التي يمرُّ بها البلد فرصةً حقيقيةً لإيجاد الحلول والإصلاح والتنمية".وبين أن "اللقاء ناقش ملف الانتخابات المبكرة، وأهمية إكمال جميع مستلزماتها تشريعيا وتنفيذيا، وخلق الأجواء المناسبة ليدلي المواطن بصوته دون أي ضغوط، وعدم تزوير إرادة الناخب، فضلاً عن الرقابة الدولية".