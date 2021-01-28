كردستان: المباحثات مع بغداد مستمرة للتوصل إلى اتفاق دستوري

وقال المكتب الاعلامي حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الحكومة ورئيس الوفد المفاوض قوباد طالباني، جرى عرض آخر المستجدات فيما يتعلق بمسار المباحثات مع الحكومة الاتحادية".وبحسب البيان، أشار الوفد المفاوض إلى أن "المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان بموجب الدستور".ومن المقرر أن يعود الوفد المفاوض إلى بغداد الأسبوع المقبل لاستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية.