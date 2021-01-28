رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لمواجهة الارهاب

وقال مكتب صالح في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الأخير استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر، لبحث المستجدات الأمنية في البلاد، والحوادث الإرهابية الأخيرة، حيث جرى التأكيد على اتخاذ التدابير الكفيلة لحماية أمن واستقرار المواطنين".وشدد صالح، وفقا للبيان، على "ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب الذي ما يزال يشكّل تهديداً لأمن البلاد وسلامة المواطنين، وأهمية تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وتطوير قابلياتها في مواجهة التحديات الأمنية، ومواصلة الضغط على الخلايا الإرهابية التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المدن والقصبات".وأكد صالح "أهمية عدم التهاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، ووجوب غلق الثغرات التي قد تكون متنفسا لعودة المجاميع الظلامية وأنشطتها الإرهابية في تهديد المواطنين الآمنين وإثارة النعرات الطائفية".