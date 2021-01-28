مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية

وقال القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي، "لدينا 1168 فرقة جوالة لتحديث سجل بيانات الناخبين وحركتها في تصاعد مستمر".واوضح ان "مفوضية الانتخابات قررت تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية للكتل الراغبة بالمشاركة"، مبيناً ان "الانتخابات تمثل تحدياً كبيرا في ظل الظروف الراهنة".واضاف أن "الفرق في ازدياد واستهدفت دور المواطنين والمؤسسات الحكومية وذوي الاحتياجات الخاصة"، لافتاً إلى أن "ابواب المفوضية مفتوحة للاستفسار عن استعداداتنا لإجراء الانتخابات".واتم انه "لا بد أن نشدد على الدور المحوري لوسائل الإعلام بدعم العملية الانتخابية".