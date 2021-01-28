صالح يؤكد على أهمية توفير مستلزمات نزاهة الانتخابات المقبلة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، على أهمية الانتخابات المقبلة وتوفير مستلزمات نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب بها.



وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس المكتب السياسي لحزب دعاة الإسلام تنظيم العراق خضير الخزاعي، لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على تعزيز التماسك الاجتماعي والعمل على ضمان الأمن والاستقرار ومجابهة الإرهاب، وضرورة الحوار من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلد".

وأشار صالح إلى أهمية "الانتخابات المقبلة وتوفير مستلزمات نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب، ومواصلة الإصلاح البنيوي ومكافحة الفساد، وذلك تلبية لطموحات واحتياجات المواطنين في المرحلة الراهنة".