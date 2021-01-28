بلاسخارت: الامم المتحدة تدعم الانتخابات العراقية فنياً

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضية الانتخابات، إن "مفوضية الانتخابات تواجه العديد من التحديات، لكنها استطاعت تخطيها".واوضحت أن "الامم المتحدة لن تحل محل المفوضية وتدعم الانتخابات فنياً حتى الان"، مشيرة الى ان "دورنا في الانتخابات هو الاشراف والمراقبة والمعاينة".وبينت أن "مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية للكتل الراغبة بالمشاركة"، مشيرة الى ان "الانتخابات تمثل تحدياً كبيرا في ظل الظروف الراهنة".