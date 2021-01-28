صالح يؤكد تطلع العراق لرفع مستوى التعاون مع الأردن في المجالات كافة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، تطلع العراق لبناء علاقات متطورة ورفع مستوى التعاون مع الأردن في المجالات كافة.



وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بحضور وزيري خارجية البلدين".

وأضافت أنه "في مستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء، تحيات الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الجمهورية وسلّمه رسالة خطية من الملك عبد الله الثاني، فيما حمّل الرئيس، رئيس الوزراء، تحياته إلى الملك عبد الله، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكّد صالح "الحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وتطلع العراق لبناء علاقات متطورة ورفع مستوى التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر تعزيز التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها بين البلدين".

ونوه إلى "أهمية متابعة التنسيق الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، لبناء علاقات تعاون استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة، لمجابهة تحديات الإرهاب والتطرف، وتخفيف التوترات والأزمات الإقليمية وخلق منظومة للسلام والاستقرار بالمنطقة".