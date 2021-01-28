المالكي يؤكد اهمية بسط هيبة الدولة والسيطرة على "السلاح المنفلت"

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، على اهمية بسط هيبة الدولة والسيطرة على "السلاح المنفلت"، فيما جدد موقفه الرافض من الاشراف على الانتخابات من اي جهة كانت.



وقال بيان لمكتب المالكي حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم السفير المصري لدى العراق علاء موسى بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لمصر في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

وأشار المالكي، بحسب البيان، الى أن "المرحلة الراهنة هي أكثر المراحل التي يجب أن يكون فيها تواصل مستمر بين الأشقاء والأصدقاء"، مؤكدا "رغبته باستمرار مسار العلاقات الثنائيّة بين بغداد والقاهرة".

وشدد المالكي، على "اهمية بسط هيبة الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت، من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتحظى برقابة الامم المتحدة من دون المساس بسيادة العراق"، مجدداً موقفه الرافض من "الاشراف على الانتخابات من اي جهة كانت".