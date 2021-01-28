بعد قليل.. غزوان جاسم يحاور زيباري على السومرية

تبث قناة السومرية الفضائية بعد قليل لقاءً خاصاً مع وزير الخارجية الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.

ويبث اللقاء الذي يديره الزميل غزوان جاسم في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.