تابعوا بعد قليل.. غزوان جاسم يحاور المالكي على السومرية

تبث قناة السومرية الفضائية بعد قليل لقاءً خاصاً مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

ويبث اللقاء الذي يديره الزميل غزوان جاسم في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.