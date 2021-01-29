مجلس الوزراء يشرف على برنامج خاص بعناية الناجيات الايزيديات

وقالت الأمانة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة لها، أشرفت على البرنامج الخاص الذي أعدته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، المتضمن العلاج والاستشفاء وتقديم العناية الخاصة بالناجيات الإيزيديات من سكنة قضاء سنجار والمجمعات والقرى التابعة له، والوجبات الأخرى سيتم اختيارهن من المخيمات في مناطق إقليم كوردستان".وأضافت الأمانة، أن "البرنامج الذي سينطلق يوم غد، يتضمن تنظيم ورش عمل خاصة بالتأهيل النفسي وعملية الاندماج بالمجتمع، لتجاوز العوامل النفسية التي تعرضن إليها، بسبب الممارسات الإجرامية التي أقدمت عليها عصابات داعش الإرهابية"، مشيرة إلى أن "البرنامج سيتضمن تقديم الرعاية الطبية والصحية في المؤسسات الصحية".