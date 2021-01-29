الأمن النيابية: التخصيصات النهائية لوزارتي الدفاع والداخلية لم تحسم في الموازنة

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن التخصيصات النهائية لوزارتي الدفاع والداخلية لم تحسم حتى الآن"، مشيرا الى ان" لجنة الأمن والدفاع تتجه لإضافة مبالغ للأجهزة الأمنية من أجل دعمها وتسليحها وتزويدها بالأجهزة الفنية اللازمة".وبشأن التغييرات الأمنية، أشار الزيادي، إلى ان "لجنة الامن والدفاع النيابية التقت مع الأجهزة الأمنية، وكان لها قرار بشأن التغييرات في المناصب الأمنية"، لافتا إلى ان "اللجنة ستقدم الأسبوع المقبل قرارها إلى القائد العام للقوات المسلحة".وأضاف، ان "الأجهزة الأمنية مستمرة في متابعة تنظيم بقايا عصابات داعش الإرهابي من أجل القضاء عليها".