اللجنة القانونية: مقترحات نيابية لتعديل قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية

وكشفت عضو اللجنة بهار محمود في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز"، إن هناك مقترحاً لتعديل قانون الانتخابات الذي يعد من أبرز القوانين الواجب تعديلها في المرحلة المقبلة، إضافة الى قانون الموازنة العامة. واضافت محمود ان قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة التي ستتصدر جدول أعمال البرلمان سواء تشريع القانون أو تعديل الحالي لأن بدون معالجة هذا القانون لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة.وتابعت من بين القوانين الأخرى التي سيكون لها أولوية في المرحلة المقبلة هو قانون مجلس الوزراء لأن هناك فراغاً تشريعياً منذ العام 2005 لأنه يوجد مجلس وزراء لكن لا يوجد قانون للمجلس وهو في طور التصويت”، مشيرة الى أن "قانون الخدمة المدنية من بين القوانين التي ستكون لها أولوية في البرلمان، لأنه قانون مهم ينظم عمل الموظفين من حيث الحقوق والواجبات."