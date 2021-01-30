الكاظمي يوجه بالإسراع في تنفيذ طلبات "عوائل شهداء" ساحة الطيران

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، بمتابعة طلبات "عوائل شهداء" ساحة الطيران والإسراع بتنفيذها، فيما أكد أن المدعو "والي العراق" في داعش تم متابعة تحركاته منذ اشهر.

وقال الكاظمي خلال لقائه بعائلات الشهداء، إن "المدعو والي العراق في داعش تم متابعة تحركاته منذ اشهر، وبعد حادثة ساحة الطيران والهجوم على الحشد في صلاح الدين اقسمت امام العراقيين ان دم هؤلاء الضحايا الابرياء لن يضيع هدراً، والثمن لن يكون قياديا هنا او هناك بل رأس هذه العصابة الاجرامية التكفيرية".

وأضاف "دم العراقي غالي وسينال كل من تورط بدم العراقيبن قصاصه العادل، وهذا لا يشمل فقط شهداء الطيران وصلاح الدين بل كل شهداء العراق ومنهم شهداء تشرين".

وأشار الكاظمي إلى أن "دمه ودم اي مسؤول عراقي ليس اغلى من دم بائع الشاي او علي او عمر وحسين في ساحة الطيران، وليس اغلى من دم شهداء الحشد في صلاح الدين، او شهداء العراق في ساحات الاحتجاج".

وتابع "كفى مزايدات واستغلال لمشاعر الناس ممن يريد تمرير مشاريع سياسية ومصالح اقتصادية"، معتبراً أن "هناك من استغل دم شهداء العراق واصبحوا حكاما واصحاب مليارات ويشترون القصور والسيارات، وبدم شهداء العراق اغتنى طرفان، داعش والخارجون على القانون، كلاهما يستثمران الدم للحصول على اموالكم وحقوقكم".

وختم الكاظمي، قائلاً "ثمن كل هذا الدم العراقي هو الدولة .. اذا دفعنا كل هذا الدم ولم نصل الى الدولة سيلعننا التاريخ جميعا"، موجهاً بـ"متابعة طلبات عوائل الشهداء والإسراع بتنفيذها".