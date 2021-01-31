الهنداوي: المراقبة الدولية لا تعني ادارة العملية الانتخابية

وقال الهنداوي في تصريحات صحفية إن "المراقبة الدولية موجودة في كل العالم والعراق يطالب بالمراقبة من الامم المتحدة، وموقف الامم المتحدة والمجتمع الدولي داعم للعراق في اجراء الانتخابات وتقديم الدعم في المراقبة الدولية التي لا تعني الإشراف او الادارة بل المراقبة فقط وان يكون هناك فريق دولي يتابع عمل المفوضية وكيفية العمل وله رأي خاص مقدم".واشار الى أن "المفوضية هي التي تخطط وتنفذ الانتخابات كونها قضية تخص العراقيين وإجراءها مسؤولية العراقيين فقط ويتم اقرار الآليات من قبل مجلس المفوضية وبالتالي المراقبة هي عدم تدخل بعملها وتقييم الانتخابات".