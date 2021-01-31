رئيس الجمهورية يؤكد الحرص على إقامة علاقات متينة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي

وذكر بيان عن مكتب صالح تلقته السومرية نيوز أن الاخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبير".واضاف "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة، وأهمية استمرار التعاون المشترك بين العراق وفرنسا بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات العلاقة".وأكّد رئيس الجمهورية وفقاً للبيان، "أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي عبر التفاهمات المبرمة وتعزيزها في مختلف القطاعات، ومواصلة التنسيق لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتخفيف توترات المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، وتبادل الخبرات في هذا الصدد، مشيداً بالدور الذي تلعبه فرنسا في دعم العراق".من جانبه، أكّد السفير الفرنسي، "التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وسيادة العراق وإبعاده عن التجاذبات الإقليمية، والتطلع نحو تعزيز التعاون المشترك على الصعد كافة".