بالوثيقة.. التعليم النيابية توجه بإيقاف قبول رسالة ماجستير تسيء للمكون المسيحي

وجهت لجنة التعليم النيابية، بإيقاف قبول رسالة ماجستير تمت مناقشتها في جامعة الموصل لطالب تحت عنوان (المسيحية والصهيونية والأمريكية ودورها في غزو العراق عام ٢٠٠٣) كونها مسيئة للمكون المسيحي..