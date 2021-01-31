الكاظمي لطفلين حققا منجزاً عالمياً: الحكومة ساعية لدعم المواهب

وقال مكتب الكاظمي في بيان له، إن الاخير "استقبل طفلين عراقيين موهوبين حققا منجزا عالميا وهما يحيى محمد خزعل الصبّاغ من مدرسة الموهوبين في محافظة نينوى، وأسد الله علي مال الله من مدرسة الموهوبين في محافظة البصرة، واثنى على منجزهما، المتحقق في مسابقةٍ عالميةٍ للذكاء الاصطناعي والبرمجة المُخصصة للأطفال، أقيمت عبر شبكة الأنترنيت".وقال الكاظمي إن "العراق يطمئن الى المستقبل بوجود مثل هذه النماذج الوضّاءة، وإن الحكومة ساعية الى دعم مثل هذه المواهب، والى تطوير المسيرة التربوية بواسطتها، بإعتبارها ركنًا أساس للسير ببلدنا نحو غد أفضل".وأكّد "منهج الحكومة في رعاية ودعم المتميزين والموهوبين، لما يشكله من تأسيس رصين لحياةٍ تربويةٍ تزدهر في المستقبل القريب".وأضاف أن "المنجزين اللذين حققهما الطفلان الموهوبان (أسد الله) و(يحيى)، يشكلان علامة مشرقة لمدينتيهما، البصرة والموصل، مثلما هو مصدر فخر لكل الطاقات الموهوبة في عموم محافظات العراق".