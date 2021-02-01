الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يصل بغداد

وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، الى العراق.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية فؤاد حسين، بالحجرف لعقد مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية.



وسيبحث الحجرف مع حسين التحديات الامنية والسياسية في العراق وغيرها من الملفات الاخرى.

