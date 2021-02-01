فرنسا تؤكد حرصها على المساهمة في إعمار العراق

وذكر بيان عن مكتب نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، تلقته السومرية نيوز، أن الاخير "استقبل رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية عبد النور براهيمي، حيث تم بحث تفاصيل القرض الفرنسي لجمهورية العراق والمخصص لإعادة بناء مطار الموصل"، مبيناً ان "اللقاء حضره رئيس لجنة النزاهة النيابية ثابت العباسي وعدد من أعضاء مجلس النواب".وأكد السامرائي خلال اللقاء أن "الجهود الدولية لإعادة إعمار العراق تلكأت كثيراً بسبب المشكلات الأمنية التي فرضت نفسها على البلاد في المراحل السابقة، وحان الوقت لاستئناف المجتمع الدولي لمساهماته في إعمار البنى التحتية في العراق عن طريق القروض الدولية ومن ذلك إعمار مطار الموصل عن طريق القرض الفرنسي، أو عن طريق المنح أو تقديم المشورة والخبرات والدعم الفني".من جانبه أوضح برهيمي أن "فرنسا حريصة على أن تساهم في إعمار العراق وأن تكون للشركات الفرنسية مساهمة فاعلة في ذلك"، مشيراً إلى أن "القرض الفرنسي هو أحد السبل التي يمكن من خلالها تقديم العون للعراق في هذا المجال".