المالكي يؤكد أهمية مواصلة الحوار للوصول الى اتفاق بين بغداد وأربيل

وقال مكتب المالكي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، وفد اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، لبحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، فضلا عن القضايا المتعلقة بالموازنة الاتحادية والحوار الدائر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشانها".واشار المالكي، بحسب البيان، الى "اهمية مواصلة الحوار للوصول الى اتفاق ينهي الجدل الدائر حول القضايا الخلافية بموجب الدستور والقانون، مؤكداً ان المباحثات مع الحكومة الاتحادية، لايمكن ان تحل من دون اقرار قانون وطني يضمن توزيع الثروات الطبيعية بشكل منصف على جميع مكونات الشعب العراقي".ودعا المالكي الى "تضافر الجهود للتوصل الى حلول جذرية للمسائل العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية من خلال تشريع قانون النفط والغاز".