الداخلية تعلن خطة استراتيجية لتأمين الانتخابات المقبلة

وقال الناطق الرسمي للوزارة اللواء خالد المحنا، في حديث نقلته وكالة الانباء الرسمية، إن "خطة الوزارة لتأمين الانتخابات تقسم الى شقين ما قبل واثناء الانتخابات"، مبينا ان خطتها "تهدف الى ملاحقة ما تبقى من خلايا داعش الارهابي والجريمة المنظمة لتكون الاجواء مناسبة لاقامة الانتخابات".واضاف المحنا، ان "هنالك خططا متحركة لتقديم الاسناد للمرشحين وحماية الانتخابات وفرق التسجيل"، لافتا الى ان "الخطط الاخرى تكون ثابتة لتأمين المراكز الانتخابية والاقتراع".واشار الى، ان "حكومة الكاظمي اعطت وعداً باجراء الانتخابات بشكل آمن وبالوقت المحدد، وهنالك جهود كبيرة مبذولة من الاجهزة الامنية لتأمينها".