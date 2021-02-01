الكاظمي يؤكد للحجرف ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي ومتابعة الملف الإستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين.







وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الكاظمي "استقبل اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف والوفد المرافق له، حيث اكد سعي العراق لتمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون، والى تحقيق التكامل مع دول المجلس بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية، لاسيما وأن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق"، مشددا على "ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري".

وأشار الكاظمي، بحسب البيان، الى "ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية"، داعيا إلى "متابعة الملف الإستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، لما لها من أثر في تحقيق الاستقرار الإقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق، ما ينعكس على أمن المنطقة بشكل عام".

من جانبه أكد الحجرف "دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته، وهو ما تجسد في إعلان العُلا الصادر عن قمة دول المجلس الاخيرة"، مبيناً أن "ملف الربط الكهربائي قد وصل إلى مراحل متقدمة، وأن دول المجلس جادة في مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل المضي به قدما".