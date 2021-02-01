رئيسا الجمهورية والبرلمان يبحثان الانتخابات المقبلة والموازنة المالية

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أهمية توفير توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية خلال الانتخابات المقبلة.



وقالت رئاسة الجمهورية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الأمنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالضغط على الخلايا الإرهابية، وقطع الطريق أمام محاولات زعزعة أمن واستقرار المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تحقيق ذلك".

وتطرّق الاجتماع، بحسب البيان، إلى "الانتخابات المقبلة، حيث نوُقشت الاستعدادات الجارية لتنظيم الاقتراع، مع التأكيد على أهمية توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بعيداً عن التزوير والتلاعب".

وبحث صالح والحلبوسي "الأوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، وأهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وإقرار الموازنة بالاستناد على عدم زج قوت المواطنين في المسائل السياسية، ودعم الشرائح الفقيرة وضمان حقوق جميع المواطنين".