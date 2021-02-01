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مبعوثة أممية أم "مندوب سامي".. بلاسخارت تناقش في طهران الانتخابات العراقية

سياسة

2021-02-01 | 14:30
مبعوثة أممية أم "مندوب سامي".. بلاسخارت تناقش في طهران الانتخابات العراقية
5,395 مشاهدة

في وقت يحتدم فيه الصراع والنقاش داخل العراق سواء في الشأن السياسي وملف الانتخابات الشائك، أو الاقتصادي حيث الموازنة وتبعاتها، ووسط خلافات تشتد في كل لحظة تمضي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، حطت طائرة مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت في العاصمة الإيرانية "طهران".

وفتحت تلك الزيارة المفاجئة أبواب تساؤلات عدة كان أبرزها "ما هدفها وما دلالاتها وأبعاهدها؟" لاسيما إنها ناقشت مع مستشار المرشد الإيراني مسألة الانتخابات العراقية المقبلة.

*مقبولية بلاسخارت لدى "البيت الشيعي"
القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، أشار إلى أن "لقاءات بلاسخارت مع المرجعية الشيعية وقادة في الحشد الشعبي والساسة الشيعة جعل لها مقبولية داخل البيت الشيعي".
 
ويبين الزاملي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الإدارة الأمريكية الجديدة تختلف عن سابقتها من حيث التوجه نحو إيران، وزيارة بلاسخارت إلى طهران هي تمهيد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات تقوم بها ممثلية الامم المتحدة في العراق؛ كونها تمتلك علاقات طيبة مع المكون الشيعي بشكل خاص".
 
ويستبعد الزاملي "التدخل الإيراني في الانتخابات العراقية المقبلة"، عازيا ذلك إلى "ظهور تكتلات واحزاب سياسية جديدة لا تنتمي لتوجهات إيران".

*زيارة مبهمة!
من جانبه، يرى النائب عن تحالف الفتح، أحمد الكناني أن زيارة بلاسخارت كانت "مبهمة"، مضيفاً "نتمنى أن لا تكون ضمن سياق التدخل في الشأن العراقي".
 
ويرجح الكناني في حديث لـ السومرية نيوز، أن يكون "هدف الزيارة هو حلحلة الأزمة الإيرانية الأمريكية من جهة، والأزمة الإيرانية الخليجية من جهة ثانية"، مشدداً على أن "عودة العلاقات الإيرانية الخليجية سيسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة برمتها".

*سيادة مفقودة!
في ذات السياق، يؤكد السياسي العراقي مشعان الجبوري، أن "زيارة بلاسخارت إلى طهران تثبت ان العراق ساحة صراع، وان الدول الاخرى لها نفوذ وتستطيع ان تؤثر او ايجاباً او سلباً في البلاد، وهنا المقصود ليس ايران لوحدها بل حتى أمريكا".
 
ويضيف الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، أن "هذه هي أول زيارة لمبعوث اممي في العراق الى ايران لمناقشة الشأن العراقي!".
 
ويردف الجبوري، بالقول "كنا نعرف ان العراق لا يمتلك السيادة ولا يتحكم بزمام أموره"، معتبراً تلك الزيارة بأنها "اعتراف من الامم المتحدة بالدور الإيراني في العراق".

وتوالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردود الفعل تجاه الزيارة حيث عدها البعض بأنها "سوف تنهي كل تفاصيل الانتخابات العراقية مع قادة إيران"، في حين اعتبرها الطرف الآخر بأنها "زيارة اعتيادية ترمي إلى حلحلة الأزمة الأمريكية الإيرانية"، وضلت التعليقات تتوالى عبر المواقع الإلكترونية لاسيما "تويتر" بين رافض وقانع.

ويوم أمس الأحد (31 كانون الثاني 2021)، التقت المبعوثة الأممية إلى العراق، جينين بلاسخارت في مستهل زيارتها الى إيران مع مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، حيث بحثت أوضاع العراق إلى جانب الانتخابات المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى.
 
ووفق بيان صحافي لمكتبه، أطلعت عليه السومرية نيوز، أكد ولايتي لدى استقباله بلاسخارت أن علاقات بلاده مع بغداد "عميقة وأخوية وواسعة جدا"، داعيا إلى "عدم تدخل الأجانب والدول الأجنبية في شؤون العراق الداخلية"، حسب قوله.
 
من جانبها، أكدت بلاسخارت، وفقاً للبيان، على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وانسجامه وإجراء انتخابات حرة في هذا البلد.
 
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