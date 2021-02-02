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لجنة نيابية تكشف عن "استهداف ممنهج" للمنتج المحلي

سياسة

2021-02-02 | 05:27
لجنة نيابية تكشف عن "استهداف ممنهج" للمنتج المحلي
863 مشاهدة

السومرية نيوز/ بغداد
حذر عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، اليوم الثلاثاء، من مخطط وسياسة ممنهجة تجري من خلال المجلس السياسي للاقتصاد بغية استهداف وتدمير المنتج المحلي بشقيه الزراعي والحيواني، لافتا الى ان ما يجري الحديث عنه من أعضاء المجلس في العلن شيء وما يصدر من قرارات في الخفاء شيء اخر.

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، ان "الجميع يتحدث عن دعم المنتج المحلي ومنع الاستيراد للبضائع المشابه للمنتج، لكن ما يجري فعليا هو عمليات استهداف ممنهج للمنتج المحلي ونرى ان هنالك غليان اليوم لدى اصحاب حقول الدواجن والمزارع بسبب إجراءات تنشيط الاستيراد مقابل تقييد عمل المنتج المحلي"، مبينا ان "استمرار هذا الوضع وعدم اتخاذ اجراءات سريعة ورادعة معناه انفجار الشارع بشكل لا يمكن السيطرة عليه والذهاب بالبلد الى المجهول وإنهاء الصناعة والزراعة المحلية بشكل نهائي".

واضاف البديري، ان "المتصدين للملفات المتعلقة بالمنتج المحلي في المجلس السياسي للاقتصاد بحال كانوا متقصدين لما يتخذونه من قرارات لتدمير المنتج المحلي فهذا الامر يرتقي الى الخيانة العظمى نتيجة لتدمير اقتصاد بلد في وقت الازمات، وبحال كانت قراراته نابعة عن اهمال وقلة خبرة فهذا الامر يتحمله من يصر على بقاءهم في مناصبهم رغم فشلهم وهو لا يقل خطورة عن الخيانة العظمى"، مشددا على ان "استمرار ادخال البضائع المستوردة وضرب المنتج المحلي سيجعلنا أمام خيارات مصيرية للدفاع عن المنتج المحلي وقوت تلك العوائل فالمواطن اليوم ليس له اي فرصة للتعيين الحكومي بعد اغلاقه بالموازنة وبنفس الوقت يتم محاربته في القطاع الخاص وهذا الامر لم ولن يتم السكوت عليه".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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