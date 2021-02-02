بالوثيقة.. المالية البرلمانية ترد على التهم الموجهة لها بشأن الموازنة

ردت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على التهم الموجه لها من دولة القانون، مرفقة بتواقيع اعضاءها.

وقالت اللجنة في وثيقة أطلعت عليها السومرية نيوز، إنها "تحملت طيلة الأيام الماضية كافة المسؤوليات من مراجعة كافة بنود الموازنة وبدون استثناء بغية تحقيق المصلحة العليا للبلد وكانت نقاشات ولقاءات الاكثر من (157) جهة حكومية ورسمية ووزارة وبعمل استمر لأكثر من 37 يوما، شعورا منها بالمسؤولية الكبيرة وتقويم مشروع الموازنة العامة الاتحادية لما تمثله من أهمية كبرى تمس حياة جميع العراقيين بدون استثناء".

وأضاف البيان "لم تتحيز اللجنة في عملها الى أي جهة أو قطاع أو شريحة وإنما ساد عملها المهنية العالية والموضوعية، لذا فإننا كلجنة مالية ننفي أي تصريح يتناقض مع الجانب المهني للجنة او محاباة الشريحة او قطاع على حساب مصالح الشعب العراقي العليا في الحفاظ على المال العام".

وكان عضو اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي، قد اتهم في وقت سابق من اليوم، رئيس اللجنة هيثم الجبوري باستغلال منصبه لتحويل الموازنة العامة الاتحادية 2021 الى موازنة مقاولين، بحسب وصفه.