القانون تعلن تعليق عضوية ممثلها في المالية البرلمانية

اعلنت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية ممثلها في اللجنة المالية، عازية ذلك الى "إصرار" اللجنة على فرض استقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة في الموازنة المقبلة.



وقالت الكتلة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "بعض ممثلي الكتل السياسية في اللجنة المالية يحاولون فرض استقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة في الموازنة، وتحويلها الى المتعهدين والمقاولين والشركات تعويضا لهم عن ارتفاع سعر الصرف"، مبينة ان "حرمان الفقراء والموظفين والطبقات الهشة من استحقاقهم وفرض استقطاعات عليهم مرفوض من قبلنا ولا يمكن لنا ان نوافق عليه".

واضافت انه "نتيجة لذلك وامام اصرار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب على تثبيت هذه المادة بهذا الشكل المجحف، فان ممثلنا في اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعدواي اعلن انسحابه وتعليق عمله في اللجنة اعتراضا على رغبة البعض في تمرير هذه المادة"، موضحة ان "ذلك جاء تضامنا وتأكيدا لموقف الكتلة وسعيها لتحقيق العدالة والانصاف في الموازنة".

واتهم عضو اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري باستغلال منصبه لتحويل الموازنة العامة الاتحادية 2021 الى موازنة مقاولين، بحسب وصفه.

فيما أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن أحد النواب طلب من اللجنة المالية البرلمانية تضمين مبلغ لمقاول مقرب منه.