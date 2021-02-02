مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة منها مساعدة لبنان بزيت الوقود

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات عدة خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة مصطفى الكاظمي، منها مسك السيطرات الرئيسية لمداخل المحافظات من قبل وزارة الداخلية، ومساعدة لبنان بمادة زيت الوقود.

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "ترأس جلسة اعتيادية جرى خلالها بحث جملة من القضايا ومستجدات الاحداث في البلاد، ومناقشة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل، وضمان نجاحها، حيث تم توجيه جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتسهيل عمل مفوضية الانتخابات وتقديم المساعدة لإنجاز عملها".

وأضاف البيان "بعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، أصدر القرارات التالية: