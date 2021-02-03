وزير الخارجية: إيران تقوم بدور متميز في حفظ أمن واستقرار المنطقة

وقال حسين خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني إن "تطوير التعاون في جميع المجالات خاصة الاسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة مع البلد الصديق والشقيق ايران يعد من الاولويات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية".وأشاد حسين بـ"الدور المتميز للجمهورية الاسلامية الايرانية في صون امن واستقرار المنطقة".وبين حسين أن "العراق شعبا وحكومة لن ينسى ابدا الدعم والمساعدات الحيوية والمصيرية التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي".