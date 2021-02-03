المالكي: ضرورة إجراء الانتخابات بعيدا عن التدخلات الخارجية

وقال مكتب المالكي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، لبحث وجهات النظر حول القضايا التي يشهدها العراق، والاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات المبكرة".وأشار المالكي، وفقاً للبيان، إلى ان "المرحلة الراهنة ستشهد اجراء الانتخابات المبكرة في العراق وضرورة توفير الاجواء الملائمة لاقامتها بعيدا عن سطوة السلاح والتدخلات الخارجية في العملية الانتخابية"، معربا عن أمله في أن "تحضى بالرقابة الدولية دون المساس بسيادة العراق".من جانبه، اعرب السفير الروسي دعم بلاده للعراق والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات، وتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.