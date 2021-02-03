الكاظمي: الحرب كانت السبب الرئيس وراء الأزمة الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن "قوى" جعلت العراق ساحة لتسوية حسابات الأمر الذي تسبب بخسارة الكثير من العراقيين، فيما أشار إلى أن الحرب كانت السبب وراء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق.



وقال الكاظمي خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، وفق بيان لمكتبه، إنه "منذ اليوم الأول لتأسيس هذا النظام، لعبت بعض القوى دوراً أدى الى أن يكون العراق ساحة لتسوية حسابات؛ وهذا سبب خسائر كثيرة لأولادنا وأهلنا، حيث عاش العراق سنوات من حرب استنزافية، ولم تكن هناك حرب أهلية في العراق، بل كانت هناك جماعات حاولت ان تصنع أوهاما، وخطف عناوين دينية وقومية ليستغلوها في أجندات سياسية ضد العراق".

وأضاف الكاظمي، أن "الحرب استنزفت منا الكثير، وكانت السبب الرئيس وراء الأزمة الاقتصادية، حيث لم نستطع ان نبني أنفسنا طوال السنوات الماضية لأننا انحصرنا في زاوية واحدة"، مشيراً إلى أن "العراقيين استسهلوا الموت من اجل محاربة الإرهاب، ويجب حمايتهم بقوانين وإجراءات وتدريب ودعم".

ودعا إلى ضرورة "اهتمام المؤسسات الأمنية بمنتسبيها، وتدريبهم وحمايتهم؛ ومن ثم تقدم لهم الرعاية الاجتماعية الكريمة".

ولفت الكاظمي إلى "العمليات العسكرية التي أطاحت بما يسمى بوالي الجنوب، ووالي العراق، وكذلك تدمير جماعة كاملة ومقتل اكثر من 42 إرهابيا جنوبي نينوى"، مؤكدا "قدرة الأجهزة الأمنية لمواجهة كامل التحديات، لكنها تحتاج الدعم والحماية وأن تبقى مستقلة ومهنية، ان الوضع السياسي يجب أن لا ينعكس على الوضع الأمني".