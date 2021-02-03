الربيعي يؤكد لوفد كردستان ضرورة ايجاد حلول استراتيجية للمشاكل بين بغداد واربيل

أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، اليوم الأربعاء، لوفد إقليم كردستان الذي يزور بغداد، ضرورة ايجاد حلول استراتيجية لكل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل.



وقالت الهيئة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن رئيسها "استقبل اليوم في بغداد، وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني، وأكد على عدد من النقاط المهمة، واشار الى ان جمع الثروات وتوزيعها العادل موحدة للعراقيين".

وبين الربيعي، بحسب البيان، أن "التيار الصدري ماض بموقفه الراسخ والثابت بجمع الثروات وتوزيعها العادل لكل العراقيين"، مضيفاً "ما نقوله هنا هو ما نتبناه في مجلس النواب، وسنعمل على حفظ حقوق الجميع بمبدأ جمع وتوزيع الثروات".