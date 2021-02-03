الحكومة تؤكد اهتمامها بإجراء التعداد العام للسكان

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الاربعاء، اهتمام الحكومة بإجراء التعداد العام للسكان.



وقال المكتب الاعلامي للأمانة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي استقبل اليوم ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ريتا كولومبيا ومستشار الصندوق مهدي العلاق".

وأكد الغزي، ان "الحكومة العراقية تولي اهتماما خاصاً بإجراء عملية التعداد العام للسكان، لما له من أهمية بالغة وإنها وفرت الإمكانات المالية والفنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة"، مشيرا الى ان "تأخير إعلان موعد إجراء التعداد العام للسكان، جاء بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العراق بعد ظهور جائحة كورونا، إلا إنها عازمة على المضي بالمشروع وقد تبناه مجلس الوزراء بعد إدراجه للتخصيصات المالية ضمن موازنة سنة 2021".

فيما أبدت كولومبيا استعداد الصندوق "تقديم الدعم الفني المطلوب لوزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة".