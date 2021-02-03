اتفاق نيابي لتشريع قانون الناجيات الأيزيديات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، اتفاق نيابي واسع لتشريع قانوني المقابر الجماعية والناجيات الايزيديات خلال الفترة المقبلة.



وقال الكعبي وفقا لبيان نشره مكتبه حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب رعى اليوم احتفالية لتكريم الناجيات الايزيديات، اقامتها لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية بالتعاون مع دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور عدد من النواب وممثلين عن المكون الايزيدي وعدد من الفتيات الناجيات من جرائم داعش".

وأكد الكعبي، ان "هناك اتفاقا نيابيا واسعا لتشريع قانوني المقابر الجماعية والناجيات الايزيديات خلال الفترة المقبلة بعد دراستهما فنيا وعملياتيا من قبل اللجان النيابية المكلفة بذلك"، معتبرا "تشريع القانونين رسالة للمجتمع الدولي بإن الحقبة السوداء لداعش لن تمر دون غطاء تشريعي يوثقها بكل التفاصيل والقصص المؤلمة".

وأشار إلى ان "الوقوف على فاجعة الايزيديين هو استذكار لكل الالام التي لحقت بجميع العراقيين ومن مختلف المكونات والطوائف والقوميات"، داعيا الحكومة الى "ضرورة تشكيل مكتب لتفعيل موضوعة انقاذ الايزيديين المختطفين لدى داعش على ان يكون مقره في سنجار"، مطالبا في الوقت ذاته بـ"عدم التهاون في فتح ملف المقابر الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش الاجرامية".