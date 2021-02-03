مفوضية الانتخابات تعلن التوقيتات الزمنية لمراحل العملية الانتخابية

اعلنت مفوّضية الانتخابات، اليوم الاربعاء، التوقيتات الزمنية للعملية الانتخابية الخاصّة بانتخاب مجلس النوّاب لعام 2021.



وقالت المفوضية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه "سبق أن حدّد مجلس المفوّضين في المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات بحسب التوقيتات الزمنية في الجدول العملياتي الفنّي لكلّ مرحلة من مراحل العملية الانتخابية الخاصّة بانتخاب مجلس النوّاب العراقي لعام 2021، أنّ آخر موعد لاستقبال طلبات تشكيل التحالفات السياسية التي انطلقت في 9/1/2021 سيكون لغاية 10/2/2021، كما أنّ آخر موعد لاستقبال قوائم المرشّحين التي انطلقت في 9/1/2021 سيكون لغاية 1/3/2021"، مؤكدة أن "آخر موعد لعملية تحديث سجل الناخبين التي انطلقت في 2/1/2021 ستكون لغاية نهاية يوم 31/3/2021".

وأضاف البيان أنّ "هذه المواعيد نهائية، ولذا يجدّد مجلس المفوضين دعوته إلى التحالفات السياسية الراغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ لإبداء الرغبة في المشاركة الانتخابية، وتحديث بيانات الأحزاب المنضوية في داخل كلّ تحالف، من خلال ملء الاستمارة الخاصّة بهذا الإجراء"، داعياً المرشّحين الأفراد والتحالفات والأحزاب السياسية إلى "مراجعة مكاتب المحافظات الانتخابية المنتشرة في عموم أرجاء العراق لتقديم قوائم المرشّحين".

واشار البيان الى ان "مفوّضية الانتخابات قطعت شوطًا كبيرًا في عمليّتي التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، وهي ما تزال مستمرّة في العمل بكلّ همّة وإرادة على تأمين مستلزمات عملية تحديث سجل الناخبين".