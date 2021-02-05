Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مقرب من الصدر يرد على حديث المالكي عن "البطة"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

رئاسة البرلمان: موازنة 2021 ستكون ضامنة لحقوق المواطنين من زاخو للبصرة

سياسة

2021-02-05 | 05:55
رئاسة البرلمان: موازنة 2021 ستكون ضامنة لحقوق المواطنين من زاخو للبصرة
2,137 مشاهدة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أن الموازنة العامة لعام 2021 ستكون ضامنة لحقوق المواطنين من زاخو للبصرة.

وقال الكعبي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "المفاوضات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن المشاكل العالقة بين الطرفين كمسألة النفط والواردات غير النفطية"، مبيناً أن "المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل صحيح والاختلاف على جوانب رقمية وفنية منها ما يتعلق بعدد موظفي الاقليم وطبيعة الرقابة في ديوان الرقابة الاتحادي وهيأة النزاهة الاتحادية على بعض القطاعات الموجودة في الاقليم وآليات السيطرة على المنافذ غير الشرعية والقانونية المتواجدة في الاقليم والتي تؤثر على الاقتصاد العراقي والنتاج المحلي".

وشدد الكعبي، على أن "موازنة العام الحالي ستكون عراقية خاصة للشعب من زاخو للبصرة ولا تفضيل لطرف على حساب طرف آخر"، لافتا الى أن "الثروات الطبيعية حق لعموم العراقيين".

واشار الى أن "مشاكل الموازنة تكمن في الامور العالقة بين الاقليم والمركز، بالاضافة الى حجم الانفاق العالي فيها وانه لا توجد موازنة في اي دولة يشكل العجز فيها 44 بالمئة"، موضحا ان "اعضاء مجلس النواب جادين بان لا تتكبد الاجيال المقبلة بقروض اضافية لسد العجز او لمشاريع ليست لها اولوية".

من جانب آخر افصح النائب الاول، انه "برعاية لجنة المرأة في مجلس النواب تم اللقاء بالناجيات الازيديات"، مردفا ان "قانون الازيديات مهم وفيه جوانب متعددة وهو فرصة لتأهيل الناجيات من الايزيديات والمسيح والتركمان والشيعة والسنة وهو قانون شامل لجميع شرائح المجتمع".

واضاف ان "عنوانه الناجيات الايزيديات لكن مضمونه شامل لشرائح المجتمع العراقي كافة"، لافتا الى ان "مجلس النواب واعضاءه داعمين للقانون وسيكون هنالك تجريم لحقبة من حقب داعش الارهابي الذي مارس الارهاب على شرائح العراق كافة".

وتابع، أن "المساعي مستمرة لاقرار القانون خلال الجلسات المقبلة، وستكون فيه استحقاقات مادية ومعنوية، مشددا على أن "هذه رسالة للمجتمع الدولي على أن هذه الحقبة لن تمر دون اطار تشريعي".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:14 | 2021-02-05 09:14
09:09 | 2021-02-05 09:09
09:07 | 2021-02-05 09:07
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
مقرب من الصدر يرد على حديث المالكي عن &quot;البطة&quot;
30.51%
16:23 | 2021-02-04
مقرب من الصدر يرد على حديث المالكي عن "البطة"
16:23 | 2021-02-04
خلال ساعات.. مصرف الرافدين يصدر بياناً بشأن استقطاع رواتب المتقاعدين
21.28%
05:13 | 2021-02-04
خلال ساعات.. مصرف الرافدين يصدر بياناً بشأن استقطاع رواتب المتقاعدين
05:13 | 2021-02-04
هيئة التقاعد تطمئن المتقاعدين بعد استقطاع رواتبهم
16.21%
05:09 | 2021-02-04
هيئة التقاعد تطمئن المتقاعدين بعد استقطاع رواتبهم
05:09 | 2021-02-04
الصحة تكشف حقيقة إعادة فرض حظر التجوال
11.52%
09:50 | 2021-02-04
الصحة تكشف حقيقة إعادة فرض حظر التجوال
09:50 | 2021-02-04
الرافدين وكي كارد يعلنان عودة المبالغ المستقطعة من المتقاعدين
10.59%
08:11 | 2021-02-04
الرافدين وكي كارد يعلنان عودة المبالغ المستقطعة من المتقاعدين
08:11 | 2021-02-04
المرور تعلن قطع جسر حيوي جنوب شرقي بغداد
9.89%
06:05 | 2021-02-04
المرور تعلن قطع جسر حيوي جنوب شرقي بغداد
06:05 | 2021-02-04
المزيد
كلا
كلا
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.