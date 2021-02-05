العبادي يبحث مع السفير الكويتي الأوضاع في العراق والمنطقة

المكتب الاعلامي للعبادي قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي استقبل في مكتبه، اليوم الجمعة، السفير الكويتي في بغداد، سالم الزمانان".واضاف البيان انه "تم خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والأوضاع في العراق والمنطقة، والتحديات المالية والاقتصادية وتأثيراتها على جميع الدول".كما شهد اللقاء، بحث المخرجات التي تمخض عنها مؤتمر الكويت للمانحين، والتزامات الدول تجاه العراق وشعبه بعد أن هزم عصابات داعش الارهابية والتي كانت تمثل تهديداً على المنطقة والعالم، وبعد أن تعرضت مدنه للدمار والتخريب، والحاجة لاعمار تلك المدن التي عانت وقدمت الشهداء والجرحى"، وفقا للبيان.