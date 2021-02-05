آلية جديدة لمحاسبة المتغيبين في مجلس النواب

كشف تحالف عراقيون، اليوم الجمعة، عن آلية جديدة لمحاسبة المتغيبين من النواب داخل البرلمان العراقي.

وقال النائب عن التحالف، حسن فدعم، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "النظام الداخلي للمجلس رسم آلية لمحاسبة المتغيبين وهو استقطاع مبالغ كبيرة جداً من رواتبهم التي يتقاضونها من البرلمان".

وأضاف أن "هناك بعض النواب لا يتقاضون رواتب من مجلس النواب لكونهم تسلموا مناصب سابقة سواء كان منصب رئيس وزراء أو رئيس برلمان أو وزيراً أو نائباً سابقاً فهم يتقاضون رواتب تقاعدية"، لافتاً الى أن "هناك نواباً متغيبين بمهام معينة داخل اللجنة لمتابعة وزارة أو غيرها وهؤلاء لديهم مبرر للغياب، بينما النواب المتغيبون بدون عذر شرعي يستقطع من رواتبهم مبالغ كبيرة حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكد فدعم أن "غياب النواب يؤثر على النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب"، مبيناً أن "هناك مقاطعة تحصل من بعض القوى السياسية لجلسات البرلمان اعتراضاً على قانون ما أو موقف معين، كما حصل للحزب الديمقراطي الكردستاني في جلسات التصويت على قانون تمويل العجز المالي".