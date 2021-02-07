تعرف على أبرز ما تضمنه اجتماع اللجنة المالية مع الكاظمي

تنشر السومرية نيوز، اليوم الاحد، أبرز ما تضمنه اجتماع اللجنة المالية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وفيما يلي أبرز ما جاء في الاجتماع:
- اللجنة أعادت كتابة ستراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءات من الحكومة برؤية مالية فقط.
- اللجنة سلمت نسخة من التعديلات التي اجرتها على الموازنة للحكومة.
- ضغط النفقات وتعظيم الايرادات كان بشكل علمي مدروس وجاء بعد لقاء اغلب وزراء الحكومة وعقد اكثر من ٣٠٢ استضافة لمختلف مؤسسات الدولة.
- دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات.
- تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة.
- اللجنة ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها.
-التفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة.