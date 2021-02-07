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المالية النيابية: أجرينا تغييرات جوهرية في الموازنة لمعالجة القطاع الخاص

سياسة

2021-02-07 | 08:01
المالية النيابية: أجرينا تغييرات جوهرية في الموازنة لمعالجة القطاع الخاص
2,743 مشاهدة

أكدت اللجنة المالية النيابية، انها اجرت تغييرات جوهرية في الموازنة لمعالجة القطاع الخاص، مبينة أن انها عملت ايضاً على فك قيود المركزية في الموازنة.


وذكرت اللجنة في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الأعضاء، عقدت اليوم، اجتماعها الثاني والاربعين لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والسادة وزراء المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء".

وقال الجبوري وفقاً للبيان، إن "العمل على الموازنة كان على خمسة محاور رئيسية وهي خفض نسبة العجز وتقليل النفقات بشكل علمي مدروس وبعد دراسة مستفيضة جاءت إثر لقاء أغلب الوزراء وعقد ما يقارب ٣٠٢ استضافة على مختلف الأصعدة ، فضلاً عن تعظيم الايرادات النفطية وغير النفطية".

وأوضح أن "الموازنة التي جاءت من الحكومة كان يغيب عنها الطابع الاقتصادي وتراعي الجانب المالي فقط ، لذا أعادت اللجنة كتابة ستراتيجية الموازنة وأجرت تغييرات جوهرية فيها بما يضمن معالجة القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة بهذا الجانب ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية ، كما كانت الموازنة تحوي على تكريس كبير للمركزية لذا عملت اللجنة على فك تلك القيود".

من جانبه أثنى رئيس مجلس الوزراء على "جهد اللجنة وهي تواصل العمل على مناقشة الموازنة موكداً دعمه للجنة وهي أمام مسؤولية تأريخية تقع على عاتقها والضغط الذي تتعرض له لحين إقرار القانون الذي ينتظره الشارع العراقي".

واتم البيان، "انصبت مداخلات السيدات والسادة أعضاء اللجنة على أهمية إشرافها المباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيقها وفق الرؤية التي تبنتها وعدم تعطيل بعض الفقرات ، كما وراعت فيها تطوير الاقتصاد العراقي ودعم أذرعه منها القطاع الخاص والصناعة والزراعة ، فضلاً عن ضرورة العمل بشكل تكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية تحول المؤسسات الحكومية من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة".

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