وزير الخارجيّة يبحث مع الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة اخر تطورات المنطقة

وذكر بيان عن وزارة الخارجية ان "حسين التقى ابو الغيط وتشاور الجانبان حول التحضيرات اللازمة لانعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة على المُستوى الوزاريّ الذي دعت له المملكة الأردنيّة الهاشميّة وجمهوريّة مصر العربيّة".واوضح ان "الجانبين بحثا الموضوعات التي ستُعرَض على طاولة النقاش في الاجتماع، بالإضافة إلى بحث اخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن".وأعرب الوزير عن "حرص العراق على التواصل الدائم مع اشقائه العرب ودعم جُهُود الجامعة العربيّة وأمينها العام في مساعي توحيد الكلمة والموقف العربي".وتابع ان "الأمين العام أبو الغيط اطلع الوزير، على مراحل الإنجاز الجارية في بناء الملحق الإداري الجديد للجامعة"، مُثمناً في ذات الوقت "دعم العراق للجامعة".