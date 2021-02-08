نائب: خيار تمرير الموازنة بالأغلبية السياسية سيكون حاضراً في هذه الحالة

وقال ابو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "اقليم كردستان هو جزء من الشعب العراقي ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، ونحزن لما يصيبهم من ظلم واجحاف بسبب تعنت وتزمت الاحزاب الحاكمة في الاقليم بمواقفها وسرقتها لثروات الاقليم ورغبتها في سرقة ثروات المحافظات الجنوبية ايضا".وبين ان "القوى الوطنية سعت كثيرا لاقناع ساسة الاقليم بالعودة الى المنطق ولغة العقل والعدالة في توزيع الثروات بين الجميع وفقا للدستور لكنهم للاسف الشديد يريدون الحصول على حصة من نفط الجنوب وان تبقى ثروات الاقليم لهم وهم يعلمون جيدا ان الخاسر الوحيد في تعنتهم هم مواطني الاقليم".واضاف ابو الجون، ان "جماهيرنا الغاضبة تلومنا لأننا ضحينا بحقوقهم واصبحت مناطقهم بلا خدمات في وقت ان ساسة الاقليم اليوم يتبجحون بأنهم وفروا الخدمات والبنى التحتية الكاملة في الاقليم متناسين أنها كانت من ثروات الجنوب ولا يمثل انجازا لهم".وشدد على ان "القوى السياسية الوطنية لن تنتظر الى ما لا نهاية وعملنا ما علينا في محاولة إقناع ساسة الاقليم في العدالة وتطبيق القانون للذهاب الى التوافق الوطني لكنهم للأسف الشديد تعدوا على الالتفاف على الآخرين ما يجعلنا في زاوية تجبرنا على الذهاب الى خيار الاغلبية السياسية في تمرير الموازنة وهو الذي اصبحت معالمه اكثر وضوحا".