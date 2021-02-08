المفوضية تراقب مصادر تمويل الحملات الانتخابية

المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قالت في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز" ان "المفوضية تطبق القانون بخصوص تنظيم الحملات الانتخابية للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة ومراقبة مصادر تمويلها التزاماً بتنفيذ قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 والذي تحوله المفوضية الى انظمة وتعليمات تخص هذا الموضوع".واضافت الغلاي ان "المفوضية وضمن اجراءات التحديث لسجل الناخبين اكدت ان عمليات النقل يجب ان تكون ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة الا ان البعض لا يعلم انه لربما هناك خط فاصل بين منطقتين فيتصور ان هناك منعا في حال رفض طلبه بالنقل".واشارت الى ان "منطقة الناخب قد تكون دائرة انتخابية والاخرى التي يريد الانتقال لها قد تكون دائرة انتخابية اخرى رغم انهما متجاورتان، وبالتالي فان انظمة وتعليمات المفوضية وفق القانون الجديد للانتخابات لا تسمح بان يكون هناك انتقال من دائرة الى اخرى او من محافظة الى اخرى، بينما يسمح بان يكون الانتقال داخل الدائرة الانتخابية الواحدة فقط".