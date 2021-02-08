بينها لقاء السيستاني.. بطريرك الكلدان يكشف تفاصيل زيارة البابا إلى العراق

أكد بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، الاثنين، أن زيارة البابا إلى العراق الأولى على مدى التاريخ، كاشفاً عن جدول الزيارة منها لقاء المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في النجف.

وقال ساكو بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "زيارة البابا إلى العراق الأولى على مدى التاريخ وهي تاريخية وتحمل رسالة دعم كبير للقضية العراقية"، مؤكداً أن "رسالة البابا تركز على الاحترام للحياة والسلام".

وأضاف أن "زيارة البابا تمثل انفتاحاً كبيراً للعراق"، مؤكداً أن "البابا سيزور النجف الأشرف وسيلتقي السيد السيستاني".

ولفت ساكو الى أنه "لدينا خطة مع الحكومة والمرجعيات الدينية على اختلافها لزيارة البابا"، مشيراً الى أن "الكاظمي سيستقبل البابا في المطار".

واوضح أن "البابا سيبحث مع رئيس الجمهورية السلام في البلد وسيزور أور وسيلتقي جميع المكونات وسيكون هناك قداس خاص في بغداد بحضور البابا"، لافتاً الى أن "البابا سيزور أربيل والمدينة القديمة في الموصل".

وتابع أن "البابا متحمس للقدوم إلى العراق ولا تأجيل للزيارة"، معتبراً أن "زيارة البابا للعراقيين جميعا وليست للمسيحيين فقط".